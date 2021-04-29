Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет на «Арене Химки»

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 8 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале лиги.

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться.

Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Локомотив» же попробовал оспорить решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Николич стал тренером месяца РПЛ.