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Спортивные новости

Эксклюзив

Канарейкин: Восточная конференция КХЛ была более достойна Кубка Гагарина

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Известный российский тренер, бывший наставник омского «Авангарда», магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» Федор Канарейкин оценил успех омичей в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что в целом Восточная конференция Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в завершившемся сезоне была сильнее.

«Прежде всего, стоит сказать, что Восточная конференция в этом году была более достойна Кубка Гагарина, это было видно и по регулярному чемпионату. Казань, Омск — это были явные претенденты. И омичи доказали свою состоятельность в финале. Закономерная победа. Поздравим и руководителей, и тренерский штаб, и ребят с долгожданной победой. Все было направлено на эту цель. Подбор игроков очень солидный для нашей лиги, в нужные моменты закрывались все позиции, которые требовали усиления по ходу чемпионата, были правильные приобретения», — обратил внимание Канарейкин.

Специалист перечислил игроков, чью роль в успехе «Авангарда» он счел наиболее значимой. Отдельно Канарейкин выделил капитана команды, 38-летнего Илью Ковальчука.

«Команда сбалансированная, удалось создать баланс взрослых, опытных бойцов и ввести молодежь — это и Семен Чистяков, и Егор Чинахов. Конечно, было важным приобретение Ильи Ковальчука — это значимая фигура, в том числе и в психологическом плане. Он правильно и солидно отыграл весь плей-офф. Нельзя не отметить вратаря Шимона Грубеца, который прибавил в решающих играх, и, конечно, Дамира Шарипзянова, который был ключевой фигурой в обороне. Молодцы.

Думаю, что ЦСКА проиграл серию в четвертой игре. У них все было: повели в счете 2:1, провели хороший первый период. А потом без дисциплины команда просто отдала игру. И удача ушла, фортуна отвернулась — так всегда бывает в спорте, да и везде: надо брать то, что ты имеешь на данный момент. Считаю, что ЦСКА сломал себя сам в четвертой игре. И Шалунов дисквалификацию получил. Нельзя не отметить, что не сработали некоторые приобретения ЦСКА. Обмен Сошникова из «Салавата Юлаева» не удался, игрок потерялся. Это были ошибки руководства», — констатировал эксперт.
По мнению Канарейкина, главный тренер омичей Боб Хартли за несколько сезонов проделал качественную работу. И его заслугу в триумфе команды невозможно переоценить.

«Надо заметить, что у «Авангарда» был хороший сезон под руководством Боба Хартли, когда она дошла до финала Кубка Гагарина, но проиграла ЦСКА. Потом был слабый сезон. Но в итоге они пришли к победе. Хартли провел хорошую и качественную работу, надо отдать должное и тренерскому штабу, и руководителям. Я не видел никаких проблем касательно усиления команды и развития всей структуры клуба. Во всех направлениях идет активная и правильная работа, она дала свои плоды», — заключил Федор Канарейкин.

«Авангард» выиграл финал Кубка Гагарина в шести матчах. Решающая встреча закончилась победой омичей со счетом 1:0, автором победной шайбы стал Сергей Толчинский.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров объяснил, для чего «Авангарду» нужен Илья Ковальчук.

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