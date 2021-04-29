«Толкания-пихания»: чемпион мира Юрий Лебедев оценил игру россиян на ЮЧМ по хоккею

Шестикратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Юрий Лебедев поделился впечатлениями о выступлении российской команды на юниорском чемпионате мира в США. Лебедев раскритиковал игроков за матч против финнов и высказался о предстоящей игре с Германией.

«По первой игре — молодцы. А во второй игре — удаления, толкания-пихания… Зачем? И грамотные финны забивают. Это можно было бы списать на возраст, эмоции, но все-таки тренерская установка должна быть. Ребята, ну вы немножечко думайте, куда вы приехали. Не у себя же играете чемпионат. Вы кого защищаете — омский «Авангард», ЦСКА или Россию?

Но насчет матча с Германией я не волнуюсь. У немцев половина игроков не приехала, о чем тут говорить. В этой игре никаких проблем у наших ребят не должно быть», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Сборная России начала выступление на чемпионате мира с эффектной победы над США — проигрывая к середине встречи 1:5, наша команда выиграла в овертайме 7:6. Но в следующей игре подопечные Альберта Лещева уступили Финляндии 3:4 в серии буллитов. Очередным соперником россиян станет Германия, эта игра состоится в ночь на 30 апреля и начнется в полночь по московскому времени.

Ранее сообщалось, что финские СМИ дали оценку матчу своей команды против России на ЮЧМ.