Канарейкин назвал задачу тренерского штаба сборной России на ЮЧМ по хоккею

Известный российский тренер Федор Канарейкин высказался о выступлении сборной РФ на юниорском чемпионате мира по хоккею в США. Он заметил, что пока рано делать какие-либо выводы, и назвал главную задачу тренерского штаба команды на данный момент.

«Хочу сказать, что сейчас идет групповой этап. Здесь, скажем так, делать какие-то выводы пока не надо. Команда много забила, но и много пропустила с американцами. Конечно, было хорошее возвращение в игру после 1:5. Но финны нас в очередной раз поставили в неудобное положение.

Дальше — Германия, потом — Чехия. Идет распределение мест в группе. Главное здесь — подвести команду к решающим играм», — заявил Канарейкин «Газете.Ru».

После двух матчей в активе сборной России три очка. Наша команда начала турнир с эффектной победы над хозяевами соревнований американцами в овертайме 7:6, но затем она уступила Финляндии в серии буллитов — 3:4. Следующим соперником подопечных Альберта Лещева станет Германия, эта игра состоится в ночь на 30 апреля и начнется в полночь по московскому времени.

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион мира по хоккею Юрий Лебедев критически оценил игру россиян против финнов на ЮЧМ.