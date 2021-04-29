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Спортивные новости

Агент Толчинского: игроки «Авангарда» на тот момент уже нормально попили из Кубка

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Агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев прокомментировал поведение форварда, который после решающего матча за Кубок Гагарина кричал оскорбительные кричалки в адрес своего бывшего клуба ЦСКА.

Видео опубликовано в телеграм-каналеУспей Поймать (news).

«Все игроки уже были в разгоряченном состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — сказал Бабаев Чемпионату».

Толчинский — воспитанник ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 год.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Форвард отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода. Также Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф КХЛ.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в своей истории. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Толчинский оскорбил свой бывший клуб ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.

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