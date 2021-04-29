Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил омский «Авангард» с победой в плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» в финальной серии переиграл столичный ЦСКА со счетом 4-2.

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 года. Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. Это не только станет отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России», — написал в письме Президент России Владимир Путин.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что в Омске начались массовые гуляния в честь победы «Авангарда» в Кубке Гагарина.