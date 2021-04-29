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Спортивные новости

Судья Вилков отстранен от судейства без права восстановления

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранен от судейства без права восстановления.

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер-Лиги», — передает слова Хачатурянца служба коммуникаций РФС.

9 апреля глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее арбитр Вилков рассказал о разговоре с Кадыровым после игры «Ахмата».

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