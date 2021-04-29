Президент РФС о критикующем судей Слуцком: он перегибает палку

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с претензией в адрес главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за его жесткие высказывания и критику в адрес арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам функционера, 49-летний специалист должен быть более корректным в своих изречениях.

«Он перегибает палку, при всем уважении к нему. Судейство — это непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, все просто. Если есть у кого-то желание попробовать, предлагаю начать судить. Ошибки расстраивают, но были туры, когда судьи работали без ошибок, есть положительная динамика, а количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже в ней нуждаются», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Ранее Слуцкий порадовался пожизненному отстранению от футбола арбитра Михаила Вилкова.

«Рубин» после 27-ми туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 46 очков. Слуцкий возглавляет казанский клуб с декабря 2019 года.