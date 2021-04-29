«Авангард» прилетел в Омск с Кубком Гагарина

Чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 «Авангард» в полном составе прилетел в Омск. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

29 апреля в городе состоится концерт в честь победы клуба в плей-офф и представление Кубка Гагарина болельщикам омской команды.

«Авангард» по итогам шести матчей финальной серии плей-офф одержал победу над московским ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем главного титула КХЛ. В последний раз омичи становились чемпионами в 2004 году, когда в России проводилась хоккейная Суперлига. Итоговая, шестая встреча серии состоялась на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе, где омская команда вынужденно выступает с 2018 года. Планируется, что в сезоне-2022/23 «Авангард» вернется в Омск, где будет возведена новая арена вместимостью в 12 тысяч человек. Праздничные мероприятия проходят именно рядом с местом, где сейчас идет строительство арены.

Накануне ночью после победы «Авангарда» в финальной серии в Омске прошли массовые гуляния в центре и на окраинах города, которые сопровождались салютами и перекрытием дорог.