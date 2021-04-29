Бывшего игрока «Ростова» подозревают в подделке документов

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Гуэлор Канга Каку, ранее выступавший за «Ростов», подозревается в подделке документов. Об этом сообщает African Sports Today.

По информации источника, с соответствующими обвинениями в адрес габонского футболиста выступила Демократическая Республика Конго, которая утверждает, что Канга якобы является не габонцем, а конголезцем и на самом деле он старше своего заявленного возраста на пять лет. В случае подтверждения этих данных сборную Габона могут исключить из розыгрыша Кубка африканских наций — 2021. По официальным документам Канга родился в Габоне 1 сентября 1990 года.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в габонском «Мангаспорте», после чего выступал за местные клубы «Миссил» и «Мунана». В декабре 2013 года он перешел в «Ростов», за который в общей сумме провел 82 матча, забив восемь мячей и сделав 14 результативных передач. Летом 2016 года Канга стал игроком «Црвены Звезды», за которую выступает по сей день. За национальную сборную Габона хавбек провел 46 матча и забил два мяча.