В сети появилось письмо с претензиями спутницы Федуна к Газизову

В сети оказалось письмо, в котором спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с претензиями к одному из руководителей клуба. Вероятно, речь идет о занимавшем пост генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года Шамиле Газизове. Скриншот письма был опубликован в Telegram-канале BlackMirror, где ранее уже были раскрыты другие подробности внутренних дел клуба.
Кто является адресатом письма, неизвестно. Список составленных Салиховой претензий выглядит следующим образом:
Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
Не привел ни одного спонсора;
Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
Не предоставил план развития Академии;
Очень позднее принятие бюджета;
Отсутствие структуры;
Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
Нерешение конфликта агента Маньякова и Михаила Игнатова;
Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Даниила Фомина;
Занимался трансферами для «Уфы»;
Чрезмерная медийность, несмотря на запрет акционеров;
Пока шло трансферное окно, никаким другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.
После увольнения из «Спартака» Газизов вернулся в «Уфу» на пост гендиректора.