В сети появилось письмо с претензиями спутницы Федуна к Газизову

В сети оказалось письмо, в котором спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с претензиями к одному из руководителей клуба. Вероятно, речь идет о занимавшем пост генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года Шамиле Газизове. Скриншот письма был опубликован в Telegram-канале BlackMirror, где ранее уже были раскрыты другие подробности внутренних дел клуба.

Кто является адресатом письма, неизвестно. Список составленных Салиховой претензий выглядит следующим образом:

Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

Не привел ни одного спонсора;

Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

Не предоставил план развития Академии;

Очень позднее принятие бюджета;

Отсутствие структуры;

Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

Нерешение конфликта агента Маньякова и Михаила Игнатова;

Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Даниила Фомина;

Занимался трансферами для «Уфы»;

Чрезмерная медийность, несмотря на запрет акционеров;

Пока шло трансферное окно, никаким другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

После увольнения из «Спартака» Газизов вернулся в «Уфу» на пост гендиректора.