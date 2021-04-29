Источник сообщил подробности расследования в академии «Чертаново»

Руководство московской футбольной Академии «Чертаново» в своей отчетности могло искусственно превысить количество воспитанников. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, разница между указанным числом футболистов и реальным составляет около сотни человек. На каждого ежегодно из бюджета Москомспорта выделялось около 450-500 тысяч рублей. Отмечается, что руководители «Чертаново» могут быть уличены в хищении до 50 млн рублей лишь за последний год. Соответствующие данные следствие получило в ходе проверок, прошедших, как утверждается, два месяца назад, после чего свои должности покинули директор Николай Ларин и спортивный директор Сергей Хабаров.

Против них возбужденно уголовное дело по статье 159 часть 4 «Мошенничество организованной группой в особо крупном размере».

Ларин ушел из «Чертаново» 30 марта. Хабаров с 2019 года возглавлял футбольную школу «Смена».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуации вокруг футбольного клуба «Чертаново», подчеркнув, что ведомство в данном деле участия не принимает.