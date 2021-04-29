Газизов ответил на возможные претензии жены Федуна

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на претензии супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которые накануне были опубликованы в сети. По всей вероятности, спутница оказалась недовольна работой именно Газизова, который с июля по декабрь 2020 года занимал пост гендиректора красно-белых.

«Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать — это несерьезно. Каждый чих комментировать — неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал — другое дело. Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов», — приводит слова Газизова Sport24.

После увольнения из «Спартака» Газизов вернулся в «Уфу», которая после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 14-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков.