Руководство «Зенита» пытается добиться попадания «Оренбурга» в РПЛ

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина, которая также входит в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), требует выдачи лицензии «Оренбургу» для участия клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

За три тура до конца Футбольной национальной лиги (ФНЛ) оренбуржцы занимают второе место в турнирной таблице первенства и могут получить право для участия в РПЛ. Однако арена, на которой клуб проводит домашние матчи, не имеет категории, достаточной для того, чтобы быть заявленной в Премьер-лиги. По информации источника, Илюхина хочет через бюро исполкома РФС уговорить руководителей ведомства разрешить «Оренбургу» принять участие в РПЛ, при этом в самой лиге выступают против этого. Крайний день, когда клуб должен пройти лицензирование, заявлен на 5 мая.

Отмечается, что похожая проблема может возникнуть у владикавказской «Алании», которая на данный момент занимает четвертое место в ФНЛ, дающее право сыграть в стыковых матчах для повышения в классе. Стадион во Владикавказе находится на стадии реконструкции. В случае неполучения лицензии «Оренбург» и «Аланию» для выхода в РПЛ заменят другие клубы из топ-4 ФНЛ или команды, занявшие по итогам сезона пятое и шестое места.