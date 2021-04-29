Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России, а также экс-главный тренер столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич является главным кандидатом на пост наставника молодежной национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, в приглашении Игнашевича оказался заинтересован Российский футбольный союз (РФС). При этом Михаил Галактионов, в настоящее время возглавляющий молодежную сборную, вероятно, свой пост покинет для того, чтобы начать работу в клубе Российской премьер-лиги.

Под руководством Галактионова российская молодежная команда пробилась в финальный раунд чемпионата Европы, где не смогла преодолеть групповую стадию, обыграв Исландию и уступив Франции и Дании.

Игнашевич после завершения карьеры футболиста возглавил «Торпедо», где проработал с июня 2019 года по март 2021 года. Контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.