Музыка Чайковского утверждена в качестве замены гимна России на ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены государственного гимна России на матчах чемпионата мира по хоккею с участием российской команды. Отмечается, что изначально ИИХФ планировала использовать мелодию федерации, однако впоследствии удовлетворила просьбу Федерации хоккея России.

«Мы согласились. Теперь Чайковский будет играть перед началом матчей российской команды на чемпионатах мира», — цитирует президента ИИХФ Рене Фазеля РИА «Новости».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.