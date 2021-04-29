МХЛ не будет менять экипировку после смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов прокомментировал несчастный случай, по итогам которого скончался молодой игрок петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов. По его словам, введение изменений в экипировке молодых хоккеистов в ближайшее время не планируется.

«Мы понимаем, что случай Файзутдинова один даже не на миллион, а на миллиард. Даже улучшив экипировку, можно получить серьезную травму или, не дай бог, летальный исход. Нецелесообразно сейчас резко делать серьезные изменения в экипировке, уже двадцать первый век — защита на самом высоком уровне. Шайба такая маленькая, куда угодно может прилететь. Можно превратиться в рыцаря семнадцатого века, закрывшись металлом, но тогда пропадет быстрота, маневренность, и можно не увидеть тот хоккей, который хотят видеть болельщики», — приводит слова Гуськова РИА «Новости».

12 марта 2021 года Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» (1:5). 19-летний спортсмен был доставлен в больницу в отделение реанимации и так и не пришел в сознание. 16 января хоккеист скончался. В связи с гибелью Файзутдинова врачи предложили изменить хоккейную экипировку и усилить защиту.