Депутат Госдумы о скандале на ЧМ по шашкам: польская спортсменка оказалась умнее организаторов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер Дмитрий Свищев прокомментировал скандальный инцидент, случившийся на чемпионате мира по шашкам, когда в ходе одной из партий организаторы соревнований убрали российский флаг со стола, за которым играла отечественная шашистка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Ту партию россиянка проиграла, а в следующий раз Садовская в знак солидарности убрала со стола флаг Польши.

«Вся эта история показывает, насколько далеко зашли западные спортивные функционеры с использованием спорта в политических целях. Но многие спортсмены остаются верны главным принципам олимпийского движения. Польская спортсменка оказалась умнее организаторов турнира. И это показатель спортивной солидарности и того, что спорт должен быть вне политики. Этот пример может стать символом объединения всех спортсменов против действий политиканов, игнорирующих интересы как самих атлетов, так и болельщиков», — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.

Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.