Российская шашистка поблагодарила убравшую в знак солидарности флаг польку

Действующая чемпионка мира по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент, случившийся на чемпионате мира по шашкам, когда в ходе одной из партий организаторы соревнований убрали российский флаг со стола, за которым играла отечественная шашистка Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Ту партию россиянка проиграла, а в следующий раз Садовская в знак солидарности убрала со стола флаг Польши.

«Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии. Они извинились. Извинились за то, что вмешались во время партии. Они сослались на то, что был звонок от спортивных чиновников. Садовская поступила по-спортивному благородно. Молодец», — цитирует спортсменку РИА «Новости».

Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.