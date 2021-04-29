Канчельскис: Мхитарян хочет доказать «МЮ», что его зря отпустили

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о мотивации полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, который ранее играл за «Красных дьяволов», а теперь выйдет на поле против своей бывшей команды. По мнению Канчельскиса, в его заряженности сомневаться не приходится.

«Все игроки, которые выходят против своих бывших клубов, имеют очень большую мотивацию и заряженность. В 50% матчей такие футболисты и забивают. Конечно, ему будет интересно вновь выйти на «Олд Траффорд» и сыграть против «Манчестер Юнайтед». Доказать себе, болельщикам, тренерскому штабу, что зря его отпустили», — заявил Канчельскис «Газете.Ru».

Генрих Мхитарян выступал за манкунианцев с 2016 по 2018 год. За это время он провел за команду 63 матча во всех турнирах и забил в этих играх 13 мячей. После он перешел в лондонский «Арсенал», но уже в 2019 году был арендован «Ромой». Год спустя его контракт с «канонирами» был расторгнут по обоюдному согласию и Генрих подписал полноценное соглашение с римским клубом. На данный момент в его активе 66 матчей за «Рому» и 20 мячей.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» состоится вечером 29 апреля и начнется в 22.00 мск. Соперников рассудит испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Мхитарян выйдет на поле с первых минут.

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис признался, что испытывает тревогу в преддверии матча своей бывшей команды с «Ромой».