В Испании утверждают, что Месси решил остаться в «Барселоне»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил желание остаться в клубе. Об этом сообщает испанский канал TVE.

По данным источника, отец и по совместительству отец футболиста Хорхе Месси провел переговоры с руководством сине-гранатовых, в ходе которых сторона аргентинца сообщила представителям каталонцев о намерении продолжить сотрудничество. Ранее утверждалось, что новый контракт Месси с «Барселоной» может быть рассчитан на два сезона, а зарплата игрока будет понижена. При этом финансовые убытки футболиста клуб планирует компенсировать иначе.

В Испании утверждают, что игрок готов пойти на эти условия, однако при этом требует от клуба посодействовать в усилении состава для борьбы за победу в Лиге чемпионов.

«Таким образом, ситуация с Месси перевернулась на 180 градусов после того, как аргентинец в августе прошлого года сообщил о намерении покинуть клуб. Месси чувствовал себя обманутым бывшим президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу», — утверждает источник.

Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В июне ему исполнится 34 года. Аргентинец является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (773) и забитых мячей (667) во всех турнирах.