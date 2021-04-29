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Спортивные новости

Один из клубов Английской премьер-лиги интересовался Головиным

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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин признался, что им интересовался один из клубов Английской премьер-лиги. Однако хавбек по нескольким причинам отказался менять клубную прописку.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Да, это Английская премьер-лига, но у «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. «Вест Хэм» — это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперед и его нужно делать», — сказал Головин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

Также футболист отметил, что в период восстановления после травмы, из-за которой игрок пропустил большую часть сезона, он не раздумывал о возвращении в Россию, где, по слухам, в нем были заинтересованы несколько клубов.

«Я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было», — добавил он.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне российский хавбек провел 18 матчей французской Лиги 1, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. По системе «гол+пас» он является третьим среди игроков «Монако», который бьется за чемпионство и отстает от лидирующего «Лилля» на два балла.

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