Российский чемпион Bellator Немков ждет предложения от UFC

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что рассчитывает подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Переговоры с главным бойцовским промоушеном мира 28-летний россиянин намерен начать по окончании Гран-при Bellator.

«Желание перейти в UFC есть всегда. Когда я подрался с Райаном Бейдером я знал, что будет реванш с Филом Дэвисом, и дальше перспективы не было в моем весе, но сейчас, когда Bellator подписали очень много крутых бойцов в мой вес, она есть. Посмотрим после Гран-при, переговорим с Федором Емельяненко, с Bellator. Посмотрим, что они предложат, и будет ли вообще предложение от UFC», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

В своей карьере Вадим Немков провел 15 боев, одержав 13 побед и потерпев два поражения. Последний бой россиянин провел 17 апреля и в рамках Bellator 257 победил единогласным решением судей американца Фила Дэвиса, защитив чемпионский пояс в полутяжелом весе.