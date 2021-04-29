«Барселона» проиграла «Гранаде» и упустила шанс стать лидером Примеры

«Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Гранады» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча, которая состоялась на «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче на 23-й минуте открыл капитан сине-гранатовых Лионель Месси, но во втором тайме нападающий «Гранады» Дарвин Мачис восстановил равновесие. После гола венесуэльца прямую красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер каталонцев Рональд Куман. В конце встречи Хорхе Молина вывел «Гранаду» вперед, и его гол стал победным.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Барселона» не воспользовалась возможностью возглавить турнирную таблицу Примеры и с 71-м баллом осталась на третьем месте. «Гранада» набрала 45 очков и сохранила за собой восьмую строчку.

Испания. Примера. 33-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Гранада» (Гранада) — 1:2

Голы: 1:0 — Месси — 23, 1:1 — Мачис — 63, 1:2 — Молина — 79