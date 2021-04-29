«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Белградская «Црвена Звезда» на своем поле одержала победу над «Войводиной» в матче 34-го тура сербской Суперлиги. Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич», завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник гостей Синиша Саничанин, который на 13-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Также с 60-й минуты «Войводина» играла в меньшинстве после того, как Джордже Джурич получил прямую красную карточку.

Благодаря этой победе «Црвена Звезда» набрала 98 очков и стала недосягаемой в турнирной таблице Суперлиги. Идущий вторым «Партизан» уступает красно-белым 12 очков и даже в случае равенства очков не сможет опередить «звездашей». Таким образом, подопечные Деяна Станковича досрочно, за четыре тура до конца сезона, стали чемпионами Сербии — в восьмой раз в своей истории и в четвертый раз подряд. Общее количество чемпионских титулов «Црвены Звезды» с учетом чемпионатов Югославии достигло 32-х, что позволяет красно-белым сохранить за собой звание самого титулованного клуба Сербии. Для Деяна Станковича это уже второй чемпионский титул подряд в качестве наставника «Црвены Звезды».

Сербия. Суперлига. 34-й тур

«Црвена Звезда» (Белград) — «Войводина» (Нови-Сад) — 1:0

Голы: 1:0 — Саничанин (автогол) — 13

Удаления: Джурич — 60