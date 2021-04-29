Игрок «Барселоны» Альба о поражении от «Гранады»: это тяжелый удар

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой», из-за которого каталонцы не смогли стать единоличным лидером чемпионата.

«Тяжелый удар. У нас была возможность выйти на первое место, но мы ее упустили. «Гранада» создала два момента и забила два мяча. Мы должны убивать интригу в таких матчах гораздо раньше. Теперь мы должны победить в оставшихся пяти играх. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Альба после матча.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 33-х туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице Примеры и имеет в своем активе 71 балл. Столько же имеется в активе мадридского «Реала», а лидером чемпионата остается «Атлетико», набравший в 33-х матчах 73 балла. «Гранада» набрала 45 очков и сохранила за собой восьмую строчку.