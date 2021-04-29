«Куда смотрят скауты?» Игрок «Рубина» предложил «Барсе» подписать с ним контракт

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович выразил мнение, что «Барселона» нуждается в его услугах. В своем Instagram Stories футболист опубликовал видеозапись со словами о том, что ждет предложений от каталонцев.

«Смотрю вот, «Барселона» с «Гранадой» играет. У «Барселоны» вообще нет нападающих. Мне вообще непонятно, куда смотрят скауты по Европе. Вот нападающий, предлагайте контракт. Дайте хорошие деньги и увидимся в «Барсе», — сказал Деспотович.

Ранее «Барселона» уступила «Гранаде» и упустила шанс стать единоличным лидером испанской Примеры. После 33-х туров каталонцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Примеры и имеет в своем активе 71 балл. Столько же имеется в активе мадридского «Реала», а лидером чемпионата остается «Атлетико», набравший в 33-х матчах 73 балла. «Гранада» набрала 45 очков и сохранила за собой восьмую строчку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.