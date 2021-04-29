Россиянка Тансыккужина проиграла польке в шестом раунде матча на ЧМ по шашкам

Действующая чемпионка мира по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина потерпела поражение в шестом раунде матча за мировую шашечную корону среди женщин. Партия завершилась со счетом 7:5 в пользу соперницы Тансыккужиной Наталии Садовской из Польши.

Матч состоит из девяти раундов, в которых разыгрывается по 12 баллов. Чемпионом становится тот, кто первым наберет 54 очка. После шести раундов лидерство остается за Садовской. Полька имеет в своем активе 39 очков, Тансыккужина набрала 33 балла. 30 апреля соперницам предстоит день отдыха, а 1 мая состоится седьмой раунд.

Финальный матч чемпионата мира по шашкам проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во время одной из партий российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской организаторы неожиданно убрали флаг России со стола. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.