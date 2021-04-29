Стал известен состав сборной России на третий матч ЮЧМ-2021

Тренерский штаб во главе с Альбертом Лещевым определился с составом юниорской сборной России на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021 с Германией. Место в воротах с первых минут займет Сергей Иванов.
Вратари: Сергей Иванов (Валерий Бринкман)
Владимир Грудинин — Николай Макаров, Иван Мирошниченко — Федор Свечков — Данила Юров;
Никита Новиков — Арсений Коромыслов, Никита Чибриков — Илья Квочко — Матвей Мичков;
Артем Дуда — Александр Фигурин, Матвей Петров — Илья Иванцов — Прохор Полтапов;
Глеб Иванов, Дмитрий Бучельников — Даниил Лазутин — Дмитрий Кателевский; Всеволод Гайдамак.
Матч пройдет на арене «Комерика-центр». Стартовое вбрасывание запланировано на 0.00 мск. После двух туров юниорская сборная России имеет в своем активе три очка и занимает четвертое место в группе B. Команда Германии в двух матчах очков не набрала и занимает последнюю строчку.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав на матч против сборной Германии на ЮЧМ. Стартовое вбрасывание в полночь по мск ��— Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2021
Вратари: Иванов, Бринкман
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/v7Z5q1Rez6