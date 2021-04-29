«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в 1-м матче полуфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».

В составе победителей авторами забитых мячей стали Бруно Фернандеш и Эдинсон Кавани, которые оформили по дублю, а также Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.

У гостей голами отметились реализовавший пенальти Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко. При этом у римлян произошло три вынужденные замены уже в первом тайме.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча состоится в Риме 6 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — «Рома» (Рим, Италия) — 6:2

Голы: 1:0 — Фернандеш — 9, 1:1 — Пеллегрини (пенальти) — 15, 1:2 — Джеко — 33, 2:2 — Кавани — 48, 3:2 — Кавани — 64, 4:2 — Фернандеш (пенальти) — 71, 5:2 — Погба — 75, 6:2 — Гринвуд — 86