Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Айлендерс».

Российский голкипер победившей команды Семен Варламов оформил в этом поединке шатаут, отразив 21 нанесенный по своим воротам бросок.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал и заработал одно двухминутное удаление. Форвард Павел Бучневич отличиться также не смог и дважды был отправлен на скамейку штрафников на две минуты.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер 16 из последних 19 матчей начинал в стартовом составе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4

0:1 — Комаров (Эберле, Ледди), 06:27;

0:2 — Вальстрём (Нельсон, Бейли), 12:39;

0:3 — Бовиллье (Мейфилд, Нельсон), 21:03;

0:4 — Барзал (Мейфилд), 54:26.