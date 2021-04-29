«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Питтсбургу»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды выявить победителя не смогли — 4:4, а в овертайме сильнее оказался «Питтсбург», итоговый счет поединка — 5:4.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов сумел отличиться в этом поединке и набрать два очка — на свой счет он записал заброшенную шайбу, а также голевую передачу, которую отдал на Даниэля Спронга. Передача российского форварда Евгения Кузнецова помогла Тому Уилсону сравнять счет — 4:4 — за 15 секунд до финального свистка и перевести игру в овертайм.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин игру пропустил из-за травмы, также из-за повреждения на лед не вышел форвард «Пингвинз» Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти, сославшись на слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:5 (ОТ)

1:0 — Оши (Шульц, Бекстрём), 07:27;

1:1 — Капанен, 15:27;

1:2 — Годро (Цукер, Севьюр), 28:32;

2:2 — Орлов (Бекстрём), 29:02;

3:2 — Спронг (Шульц, Орлов), 35:07;

3:3 — Астон-Риз (Севьюр), 38:11;

3:4 — Капанен (Макканн, Картер), 50:55;

4:4 — Уилсон (Кузнецов), 59:45;

4:5 — Гюнцель (Марино, Макканн), 62:11.