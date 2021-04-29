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Спортивные новости

Шатаут Василевского принес «Тампе» победу над «Далласом»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Лайтнинг». Для «Тампы» эта победа стала четвертой подряд.

Российский голкипер победившей команды Андрей Василевский оформил в этом поединке шатаут, отразив все 20 нанесенных по его воротам бросков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отыграл 18:52, нанес два броска в створ, но результативными действиями не отличился.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе и на лед не вышел, а форвард «Старз» Денис Гурьянов провел на льду 15:54 и очков набрать не смог.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертый раз подряд вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как в матче регулярного чемпионата одолела «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 7:4.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 3:0
1:0 — Палат, 14:41;
2:0 — Коулман (буллит), 48:27;
3:0 — Поинт, 58:39.

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