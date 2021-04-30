Панарин поздравил «Авангард» с завоеванием Кубка Гагарина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поздравил омский «Авангард» с победой в Кубке Гагарина.

В финальной серии турнира омский клуб встречался с московским ЦСКА и выиграл со счетом 4 - 2.

«С победой», — написал Панарин в Stories Insragram.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов раскритиковал нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского, который во время празднования победы в плей-офф нецензурно оскорбил московский ЦСКА, ставшего финалистом турнира.