«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах.

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера обыграли итальянскую «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 6:2. Эта победа стала шестой в семи последних матчах, еще один поединок завершился вничью.

За последние 22 матча у «Манчестер Юнайтед» 13 побед, также команда сыграла восемь раз вничью и потерпела лишь одно поражение.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Сульшера идут на втором месте, набрав 67 очков. Команда отстает на десять баллов от лидирующего «Манчестер Сити».

В следующем туре чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» 2 мая, а 6 числа проведет ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на английском стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».