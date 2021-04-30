Тренер «Ромы» — о разгроме в ЛЕ: мы просто не вышли на второй тайм

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась разгромом итальянской команды со счетом 2:6.

«Тяжелое поражение. Первый тайм в нашем исполнении был хорош, но на второй мы просто не вышли. Трудно объяснить, как одна и та же команда могла здорово сыграть в первом тайме и провести такой второй тайм», — заявил специалист.

У гостей голами отметились реализовавший пенальти Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко. При этом у римлян произошло три вынужденные замены уже в первом тайме.

Ответная встреча состоится в Риме 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».