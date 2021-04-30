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Спортивные новости

Россия разгромила Германию на юниорском чемпионате мира

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Сборная России с крупным счетом обыграла национальную команду Германии в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу российских юниоров.

Одним из героев матча стал российский нападающий Матвей Мичков, который забросил в ворота соперника четыре шайбы. В составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Ковчко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб во главе с Альбертом Лещевым определился с составом юниорской сборной России на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира — 2021 с Германией. Место в воротах с первых минут займет Сергей Иванов.

Юниорский чемпионат мира. Группа B
Германия — Россия — 1:6
0:1 — Юров (Свечков), 10:44;
0:2 — Мичков (Чибриков, Новиков), 20:30;
0:3 — Мичков (Грудинин, Макаров), 27:12;
0:4 — Мичков (Полтапов), 35:29;
0:5 — Квочко (Фигурин, Чибриков), 45:48;
1:5 — Корте (Цап, Росми), 54:31;
1:6 — Мичков (Фигурин), 58:19.

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