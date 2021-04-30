Наставник «Арсенала» объяснил поражение от «Вильярреала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Артеты со счетом 1:2.

«Два разных тайма. [Во второй половине] мы начали быть собой. В первом тайме было много моментов, где мы не были собой. Не хватало контроля. Не хватало угрозы и желания атаковать штрафную соперника. Во втором тайме все получилось совершенно иначе», — заявил специалист.

В составе победителей авторами голов стали Ману Тригерос и Рауль Альбиоль. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 57-й минуте встречи «Арсенал» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «канониров» Даниель Себальос.

Отыграть один англичанам удалось усилиями Николя Пепе, который реализовал пенальти на 73-й минуте. Через несколько минут составы уровнялись, когда красную карточку получил хавбек «Вильярреала» Этьен Капу.

Ответный матч состоится 6 мая в Лондоне.

Ранее сообщалось, что испанский «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.