Капитан «Ромы» рассчитывает совершить камбэк в игре с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась разгромом итальянской команды со счетом 2:6. Примечательно, что после первого тайма «Рома» вела со счетом 2:1.

«Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре. В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме», — заявил футболист в интервью Sky Sports.

У гостей голами отметились Пеллегрини, который реализовал пенальти, который был назначен на 15-й минуте. и Эдин Джеко. При этом у римлян произошло три вынужденные замены уже в первом тайме.

Ответная встреча состоится в Риме 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».