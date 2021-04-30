Фернандеш назвал причины победы «Манчестер Юнайтед» над «Ромой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал итог первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы с итальянской «Ромой», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Оле-Гуннара Сульшера. Примечательно, что после первого тайма английский клуб уступал со счетом 1:2.

«Мы хорошо начали матч, затем пропустили два мяча, но сохраняли спокойствие и концентрацию и в итоге сделали то, что мы умеем делать лучше всего. Здесь, в «Юнайтед», я чувствую себя как дома — это позволяет мне показывать мою лучшую игру», — заявил футболист.

В следующем туре чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» 2 мая, а 6 числа проведет ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на английском стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».