Оформивший покер Мичков поделился мыслями о победе над Германией

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков поделился мнением о победе над национальной командой Германии в третьем матче юниорского чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу российских юниоров.

Одним из героев матча стал Мичков, который забросил в ворота соперника четыре шайбы. В составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Ковчко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

«Ощущения самые обычные. Главное, что выиграла команда — ее интересы выше всего. Не важно, кто забил. Даже не думаю о том, что я сейчас лидирую по заброшенным шайбам — личные показатели уходят на второй план», — заявил Мичков.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

Ранее сообщалось, что сборная России с крупным счетом обыграла национальную команду Германии в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира.