Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани установил рекорд Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Opta.

Форвард отличился в первом матче полуфинального противостояния в Лиге Европы с итальянской «Ромой» — на счету игрока оформленный дубль и две голевые передачи. На момент игры возраст Кавани составлял 34 года и 74 дня, что сделало его самым возрастным игроком, который смог совершить такие четыре результативные действия.

Кавани побил рекорд польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски (31 год и 353 дня).

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Оле-Гуннара Сульшера. Примечательно, что после первого тайма английский клуб уступал со счетом 1:2.

В следующем туре чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» 2 мая, а 6 числа проведет ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал итог первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы с итальянской «Ромой».