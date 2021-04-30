Наставник сборной России по хоккею оценил игру Мичкова

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев высказался после победы над национальной командой Германии на юниорском чемпионате мира, передает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу российских юниоров.

Одним из героев матча стал российский нападающий Матвей Мичков, который забросил в ворота соперника четыре шайбы. В составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Ковчко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

«Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Однако его четыре гола — заслуга всей команды, она работала на Матвея», — заявил специалист.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

Ранее сообщалось, что Мичков поделился мнением о победе над национальной командой Германии в третьем матче юниорского чемпионата мира.