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Спортивные новости

Тренер сборной Германии высоко оценил игру россиянина Мичкова

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Главный тренер сборной Германии Штеффен Цише высоко оценил игру российского нападающего Матвея Мичкова после матча команд в рамках группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу российских юниоров.

Одним из героев матча стал российский нападающий Матвей Мичков, который забросил в ворота соперника четыре шайбы. В составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Ковчко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

«Да, Мичкова остановить очень тяжело, но кроме него у них есть еще четыре человека на льду, их они тоже используют. Мичков — особенный игрок, очень хороший. Сегодня мы не смогли его остановить, это не облегчало нам задачу», — заявил специалист.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

Ранее сообщалось, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев высказался после победы над национальной командой Германии на юниорском чемпионате мира.

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