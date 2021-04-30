«Арсенал» одержал всего две победы в девяти матчах

Лондонский «Арсенал» смог одержать всего две победы в последних девяти сыгранных матчах во всех турнирах.

29 апреля подопечные Микеля Артеты уступили на выезде испанскому «Вильярреалу» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:2.

В составе победителей авторами голов стали Ману Тригерос и Рауль Альбиоль. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 57-й минуте встречи «Арсенал» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «канониров» Даниель Себальос.

Отыграть один англичанам удалось усилиями Николя Пепе, который реализовал пенальти на 73-й минуте. Через несколько минут составы уровнялись, когда красную карточку получил хавбек «Вильярреала» Этьен Капу.

В прошлом матче в рамках Английской премьер-лиги «Арсенал» потерпел поражение от «Эвертона», а добиться победы в последних девяти играх смог только над «Шеффилд Юнайтед» и «Славией». Таким образом, в активе команды четыре поражения, три ничьи и две победы.

Ранее сообщалось, что главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».