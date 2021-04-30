ИИХФ оценила покер Мичкова в ворота Германии на ЮЧМ

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) оценила покер игрока юниорской сборной России Матвея Мичкова в ворота сборной Германии в матче чемпионата мира.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу россиян.

«Это мир Мичкова, а мы в нем просто живем», — написала ИИХФ в Twitter, опубликовав видео четвертой шайбы Мичкова, которую потом переписали на Илью Квочко.

Также в составе сборной России также отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что сборная России с крупным счетом обыграла национальную команду Германии в третьем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.