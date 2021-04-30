Малафеев не видит фаворита в матче «Зенит» — «Локомотив»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом», передает «Спорт день за днем».

«Я считаю, что «Локомотив» не захочет сбавлять темп. Больше читается по этому матчу ничейный результат. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы «Зенит» победил», — сказал Малафеев.

Также он отметил, что игра интересна не только с точки зрения турнирного положения, но и тем, что в этом матче сыграют две сильнейшие команды чемпионата на данный момент.

В турнирной таблице чемпионата России клуб с берегов Невы занимает первое место, набрав 58 очков. Подопечные Марко Николича расположились на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 52 балла.

Подопечные Сергея Семака досрочно станут чемпионами России, если обыграют железнодорожников.

Ранее сообщалось о том, что кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» — «Локомотив».