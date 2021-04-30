Головин: я не готов принять решение вернуться в Россию

Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о том, что он не готов вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Когда я был травмирован, я не то чтобы думал о возвращении в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться», — сказал Головин на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав в 34 матчах 71 очко. В следующем туре «Монако» сыграет против «Лиона». Команды выйдут на поле 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о вероятном уходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако».