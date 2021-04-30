Суарес предостерег Месси от ухода из «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из каталонской «Барселоны», передает Sport.es.

«Я не представляю Месси нигде, кроме «Барселоны». Для него уход из клуба не стал бы хорошим шагом. Но Лео должен принять решение самостоятельно. «Барселона» дала Месси все. И он отдал ей все», — сказал Суарес.

Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В июне ему исполнится 34 года. Аргентинец является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (773) и забитых мячей (667) во всех турнирах. В составе сине-гранатовых он десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице Примеры каталонцы занимают третье место, набрав 71 очко. В следующем туре подопечные Рональда Кумана сыграют с «Валенсией». Матч состоится 2 мая.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет понизить зарплату Месси после краха проекта Суперлиги.