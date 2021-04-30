Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Варламов установил уникальное достижение

Вратарь клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил шестой шатаут в текущем сезоне.

Напомним, в ночь на 30 апреля «островитяне» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0.

Варламов стал первым вратарем с сезона-1967/68, которому удалось оформит шесть шатаутов в сезоне, который состоит из 56 игр и меньше.

Варламов вышел на чистое первое место в текущем сезоне НХЛ по этому показателю, обогнав Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Филиппа Грубауэра («Колорадо Эвеланш») и Марка-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») — у всех них по пять «сухарей».

В нынешнем регулярном чемпионате Варламов сыграл 32 матча и одержал 18 побед, в среднем за игру отражая 92,6% бросков.

«Айлендерс» занимает третье место в своем дивизионе, набрав 65 очков.

Ранее сообщалось о том, что российский голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов вышел на первое место по количеству шатаутов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги..